شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية: سحب رعدية وركامية ممطرة على جنوب سيناء وخليج العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

كما تتكاثر السحب الركامية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحرالأحمر( حلايب - مرسى علم ) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن تمتد إلى شلاتين مع تقدم الوقت .

كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد(المجرى الملاحى لبحيرة ناصر ).

و يشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ووحلايب وشلاتين ومرسى علم .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.