شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الخط السادس للمترو.. يبدأ من الخصوص للمعادى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة النقل لتخفيف الضغط على شبكة الجر الكهربائى مع تزايد الكثافة، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة منها استكمال الخط الثالث وتنفيذ الخط الرابع، وتنفيذ الخط السادس، وفى النقاط التالية نستعرض تفاصيل الخط السادس لمترو الأنفاق.

1. سيكون من منطقة الخصوص شمالاً وحتى منطقة المعادى الجديدة .

2. سيتم تنفيذه في مسار موازى للخط الأول "العمود الفقري" للشبكة لتخفيف الضغط عنه.

3. طول الخط السادس 35 كم وعدد محطاته 26 محطة 12 علوية و14 نفقيه.

4. تم توقيع اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية لدراسة تنفيذ أنظمة السكك الحديدية وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة.

5. سيتم تصنيع أنظمته محليا بنسبة في حدود 35 % .

6. سيتم تصنيع الوحدات المتحركة للخط بنسبة تصل الى 55 % .

7. ستقوم الحكومة الفرنسية بتوفير منحة لإعداد المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق لإعداد التصميم المبدئي والمواصفات الفنية.

8. يبدأ المسار من منطقة الخصوص في مسار سطحى ثم يرتفع فى مسار علوى حتى محطة دير الملاك .

9. يمتد في مسار نفقي ماراً بمحطة غمرة ليتكامل الخدمة مع الخط الأول للمترو .

10. يتقاطع مع الخط الثالث للمترو بمحطة باب الشعرية .

11.يتقاطع مع الخط الرابع للمترو بمنطقة الفسطاط .

12. من المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3,4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد .

13. سينقل حوالى 1.5 مليون راكب يوميا.