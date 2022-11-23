شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف حولت هيئة النظافة الخردة لصناديق جمع المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الورش الإنتاجية بهيئة نظافة القاهرة، برئاسة المهندس اسعد محمد، كفاءة صناديق جمع المخلفات القديمة الموجودة بالشوارع، بالاعتماد علي جهود أبناء الورش الإنتاجية بتصنيع تلك الصناديق بأيدي مهندسي وفنيين وعمال الورش الإنتاجية من الحدادة واللحام والسمكرية والتصميمات والنقاشة لتصنيع وتصليح تلك الصناديق بالورش، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة .

وتضم الورش الإنتاجية بالدراسة، التى تملكها الهيئة، 17 قسم تشمل حدادة ونجارة ولحام وسمكره وسروجيه وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة، ويقع على مساحة 2.8 فدان وتضم الورش 325 عامل، كما تمتلك الهيئة ورش المعدات الثقيلة ويقع على مساحة 5100 م2 ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إدارى ومسجد ومغسلة ومخازن وغرفتى أمن وكهرباء.

وتمتلك الهيئة قسم نجارة به أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وانتريهات ومكاتب وبرجولات، وقسم الحدادة وورشة السمكرة والتي تصنع صناديق القمامة بدلا من شرائها، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة وإنتاج الأسوار الحديدية الخاصة بالحدائق.