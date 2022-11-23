شكرا لقرائتكم خبر عن حلم أصبح حقيقة.. تعرف على المرحلة الأخيرة من تطوير ترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول حلم تطوير ترعة المريوطية في قلب محافظة الجيزة إلى حقيقة، بعدما شهدت نقلة حضارية خلال ثلاثة مراحل تنموية بتكلفة إجمالية تخطت الـ200 مليون جنيه، حولت المنطقة من بؤرة للقمامة والأوبئة إلى كورنيش سياحي وموقف سيرفيس حضاري يليق بمكانتها باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة.

”الخليج 365” يوضح في الصور التالية أبرز المعلومات حول المرحلة الثالثة والأخيرة من تطوير ترعة المريوطية لكي تتكامل الصورة الحضارية لذلك القطاع الحيوي.

1-تمتد أعمال المرحلة الثالثة في المنطقة من شارع الهرم مرورا بشارع الملك فيصل حتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري، بطول 3 كم تقريبا.

2-تشهد تدبيش وتغطية وتطوير جزء من مسار الترعة في الجزء الواقع بين شارع الهرم وشارع فيصل ليتم تخصيصه كموقف للسيرفيس بطول 500م2.

3-سيتم تغطية جزء من آخر في المنطقة المحصورة بين شارع فيصل والطريق الدائري لتكون موقف ميكروباص حضاري بديلا عن المواقف العشوائية بمسار الترعة بطول 2.5كم.

4-يستهدف التطوير ضمن المرحلة الثالثة، استكمال ما شهدته المنطقة خلال المرحلتين الأولى والثانية وإنشاء كورنيش متطور وممشى سياحي أماكن لانتظار السيارات ومقاعد لجلوس المارة وتخصيص أماكن لإنشاء أكشاك حضارية ومطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى وجذب المستثمرين، مع مراعات إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء والإنارة الجمالية للممشى.

5-بلغت نسبة الأعمال بها نحو 80%.

6-يحقق المشروع نقلة حضارية للمنطقة بعد التخلص من العشوائية وتدبيش الترعة وتحويلها من بؤرة للتلوث إلى ممشى سياحي ومواقف سيرفيس حضارية تتبع أحدث النظم الحديثة.

7-يقضي المشروع على التكدس المروري ويخفف عناء المواطنين.

8-يقترن إنشاء المششى السياحي بتحديث معظم مرافق المنطقة ومد الطرق وتوسيعها لجميع المدن الممتدة.