شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 12 عقد عمل فى القطاع الخاص لذوى الهمم بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن تسليم 12 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة للعمل فى 8 شركات من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظة، استمرارًا لجهود المديرية فى الفترة الأخيرة لتسليم ذوى القدرات الخاصة عقود للعمل فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع والتأكد من استيفاء المنشآت لنسبة 5 % من إجمالى العاملين بداخلها من ذوى الهمم.

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية فى تقريره للوزارة، أنه تم تسليم عقود عمل لذوى الهمم للعمل فى 8 شركات.

وأعرب مدير المديرية عن سعادته وتقديره للحضور وذلك لمشاركتهم فى هذا اللقاء وتشجيعهم لأصحاب الهمم وكيفية دمجهم فى المجتمع مثل أى مواطن له حقوقه وواجباته ومدى مساندة الدولة لهم بصفة خاصة وقد أكد على حرص الوزارة على رعاية تلك الفئة وحمايتها من خلال تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديرية، كمل نقل تحيات وزير القوى العاملة لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا اهتمام الدولة بجميع جهاتها الرسمية، وفى مقدمتها القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى برعايتهم ودمجهم فى المجتمع للاستفادة من قدراتهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وفى ختام اللقاء تم توزيع شهادات تقدير لمنطقة ميت غمر تقديرًا لجهودهم المبذولة فى آداءالعمل خاصة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وعلى وجه الخصوص ذوى القدرات الخاصة.