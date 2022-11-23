نظافة القاهرة تناقش تطبيق منظومة الجمع السكنى بحلوان والمعصرة

كما وجه الإدارة المركزية للتجميل والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية بسرعة استكمال أعمال رفع كفاءة المزروعات والأشجار بكافة أرجاء المنطقة واستغلال إمكانيات الهيئة الكبيرة في تنفيذ مبادرة اتحضر للأخضر ونشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة في كافة أرجاء القاهرة.

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة مع ممثلي المجتمع المدني بحلوان والمعصرة، لمناقشة دخول الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بكامل تجهيزاتها وإمكانياتها في قطاع النظافة وتطبيق منظومة النظافة الجديدة وفق خطط الهيئة لرفع مستوى النظافة بحلوان والمعصرة بتطبيق الجمع السكني وفق خطة يتم تنفيذها بكل احترافية في عملية الجمع مع تنفيذ عملية تجريد الأتربة والغسيل ورفع التراكمات التاريخية وتحسين مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

محمد يوسف

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