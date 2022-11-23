شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم الأطفال ضد فيروس الورم الحليمى البشرى لحمايتهم من سرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة أمل السيسي أستاذ طب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، إن فيروس الورم الحليمى البشرى يسبب سرطان عنق الرحم فى السيدات وسرطان المستقيم والفم والبلعوم وغيرها وكذلك السنط والثأْليل المؤلمة للمصابين بها ومن الممكن الوقاية من هذه الأمراض جميعا عن طريق التطعيم ضد الفيروس.

وأضافت، إن هذا التطعيم مطبق فى 151 دولة حتى الآن. ومنظمة الصحة العالمية تهدف إلى تعميمه فى كل بلاد العالم وقد أصدرت بيان هام جدا عن خطة طموحة حتى عام 2030 واسمها الخطة "90 -70-90" وتعنى تطعيم 90% من البنات قبل سن 15 عاما وإجراء مسحات عنق الرحم لـ70% من السيدات فوق سن 35 عاما وعلاج 90% من حالات سرطان عنق الرحم.

من جانبه، أكد الدكتور تيدرس جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه لا يجب أبدا أن تتوفى أى سيدة من الإصابة من سرطان عنق الرحم وأن سرطان عنق الرحم هو مرض ممكن الوقاية منه عن طريق التطعيم ولابد أن ينتهى من العالم كله ومصر كعضو مؤثر وفعال فى منظمة الصحة العالمية لابد أن تتبع نفس السياسة خاصة وأن 151 دولة فى العالم أدرجت التطعيم في جدول التطعيمات القومى. بالإضافة إلى أن سرطان عنق الرحم من اهتمامات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية. وأوصي المؤتمر بتنظيم حملات توعية للأطباء والعامة عن أهمية التطعيم وأهمية الكشف المبكر عن طريق اجراء مسحات عنق الرحم للسيدات خاصة من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم إذا لم يتم اكتشافه مبكرا يسبب الوفاة في 50% من الحالات. ولا توجد احصائيات دقيقة في مصر عن عدد الحالات السنوية.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر المؤسسة المصرية لطب الاطفال الذى عقد مؤخرا بالقاهرة ، برئاسة كل من الدكتورة أمل السيسي، والدكتورة الهام يسرى اساتذة طب الاطفال بطب القاهرة ، والدكتور عماد عبيد استاذ اورام الاطفال بالمعهد القومى للاورام .