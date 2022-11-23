شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لشائعات توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء.

الشائعة:

تداول إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم توفير فرص عمل للشباب فى شركات خارج مصر

الحقيقة:

نفت وزارة القوى العاملة أنه لا صحة للإعلانات المتداولة المنسوبة لها بشأن توفير فرص عمل للشباب خارج مصر

أكدت الوزارة أن تلك الإعلانات والمواقع الإلكترونية المتداولة وهمية مزيفة ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق

شددت على أن أى فرص عمل متاحة خارج مصر يُعلن عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة

يمكن متابعة الفرص المتاحة من خلال موقع وزارة القوى العاملة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى

يمكن التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجى أو إدارة شؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج

حذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء المواقع المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية

سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الإعلانات الوهمية ومن يقفون وراء ترويجها