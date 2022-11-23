شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توجه رسائل هامة حول عدوى الفيروسات التنفسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لأولياء الأمور والأسر بشكل عام، للحماية من الإصابة من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، والتى تتضمن عدم التقبيل والحرص على نظافة اليد، وتطهير الأسطح وتهوية الغرف بشكل جيد والحصول على التطعيمات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب الاهتمام بالمناعة الذاتية وتقويتها من خلال تناول الأغذية وشرب السوائل التى ترفع المناعة وكذلك تناول فواكه الغنية بفيتامين سى.

وتابعت:" حال ظهور أعراض الفيروسات التنفسية علي الطفل يجب التوجة إلى الطبيب فورا وقالت: حال تأكد الإصابة بالفيروسات التنفسية يفضل عدم المخالطة ختى تمام التعافي.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أهمية الامتثال لكل الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى تفاديا للإصابات الفيروسية والبكتيرية.



