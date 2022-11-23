شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة وأمطار رعدية غدا بعدة مناطق واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار خفيفة نهارا تكون متوسطة ورعدية أحيانا مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة نهارا تكون متوسطة ورعدية مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدا الخميس سيشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.