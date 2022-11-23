شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: اضطراب الملاحة غداً والأمواج ترتفع لـ3 أمتار بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لنشاط رياح غدا الخميس، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدا اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 : 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ووحلايب وشلاتين ومرسى علم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.