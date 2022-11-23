شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار الساعات القادمة على جنوب سيناء وخليج العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذير جوى اعتباراً من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، بسبب حالة الجو على جنوب سيناء .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من خلال أخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة .

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد ، شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ووحلايب وشلاتين ومرسى علم .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.