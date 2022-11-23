شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن عن تلقى طلبات لشغل وظيفة رئيس مركز بحوث المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن استمرار تلقى طلبات وظيفة رئيس مجلس ادارة المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة بعد انتهاء السن القانونية " المعاش" لرئيسه الحالى.

وأضح الاعلان الذى أعادت الوزارة نشره، أنه من مهام رئيس المركز مراجعة الهيكل الحالى ووضع خطة اعادة هيكلة اذا لزم الامر والاشراف على المركز ومعاهده البحثية بما يحقق الاهداف من دعم وتطوير اجراء البحوث والدراسات فى مجال توفير وتنمية المياه اللازمة للوفاء باحتياجات البلاد والمحافظة عليها من التدهور والتلوث، وحل المشكلات العلمية والتطبيقية المتعلقة بالسياسات العامة لاستخدامات المياه وادارة الموارد المائية ومشروعات للرى والصرف ورفع كفاءتها وكذلك دعم اعداد الدراسات المتعلقة بالتنبؤ بإيراد نهر النيل والسد العالى، و ودعم اعداد الدراسات الخاصة بتخطيط وتطوير وتنظيم مراقبة مصادر المياه الجوفية في مصر.

جدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يعد مؤسسة رائدة لمختلف أنشطة أبحاث المياه فى مصر، وتأسس عام 1975 ككيان بحثى داخل وزارة الرى يتكون من 12 معهد بحثى تبذل جهودًا متضافرة لتنفيذ خطة بحثية شاملة تخدم المشاريع الجارية وخطط التنمية الوطنية فى مجال المياه بشكل عام.