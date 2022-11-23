شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تحدد المشروعات البحثية للطلاب.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المديرية أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية الموضوعات المقترحة تشمل:-
- الممارسات السلبية التي يتعرض لها التلميذ وتؤثر على المجتمع مثل التحرش والعنف والتنمر.
- دور التلميذ في ترشيد الاستهلاك بالنسبة للكهرباء والمياه.
-المبادرات القومية التي ترعاها الدولة مثل زراعة مليون ونصف فدان والحفاظ على المساحة الخضراء.
أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية:-
- المبادرات القومية التي ترعاها الدولة من حياة كريمة مثل تطوير قرى الريف المصري.
-اختيار احدى المشروعات القومية التي ترعاها الدولة بعنوان انجازات وطن (مدينة العلمين الجديدة - الرمال السوداء - العاصمة الادارية الجديدة - تطوير الطرق والكباري).
-اهم الانجازات في مجال الطاقة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
-التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والطاقة والمياه والصحة.