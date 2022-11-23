- المبادرات القومية التي ترعاها الدولة من حياة كريمة مثل تطوير قرى الريف المصري.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية:-

-المبادرات القومية التي ترعاها الدولة مثل زراعة مليون ونصف فدان والحفاظ على المساحة الخضراء.

- الممارسات السلبية التي يتعرض لها التلميذ وتؤثر على المجتمع مثل التحرش والعنف والتنمر.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تحدد المشروعات البحثية للطلاب.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية