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تعليم الجيزة تحدد المشروعات البحثية للطلاب.. إعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة موضوعات المشروعات البحثية للطلاب فى المراحل المختلفة بصفوف النقل.

 

وأوضحت المديرية أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية الموضوعات المقترحة تشمل:-

- الممارسات السلبية التي يتعرض لها التلميذ وتؤثر على المجتمع مثل والعنف والتنمر.

- دور التلميذ في ترشيد الاستهلاك بالنسبة للكهرباء والمياه.

-المبادرات القومية التي ترعاها الدولة مثل زراعة مليون ونصف فدان والحفاظ على المساحة الخضراء.

 

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية:-

- المبادرات القومية التي ترعاها الدولة من حياة كريمة مثل تطوير قرى الريف المصري.

-اختيار احدى المشروعات القومية التي ترعاها الدولة بعنوان انجازات وطن (مدينة العلمين الجديدة - الرمال السوداء - العاصمة الادارية الجديدة - تطوير الطرق والكباري).

-اهم الانجازات في مجال الطاقة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

-التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة والطاقة والمياه والصحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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