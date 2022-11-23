شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تطلق مسابقات تكنولوجية ضمن مؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، تقريرًا حول مشاركة الوزارة فى عدة مسابقات تكنولوجية فى العديد من المجالات المتخصصة، وذلك فى إطار فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا الذى يُقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى.

وأشار الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى إلى مشاركة الوزارة فى مسابقة "الأمن السيبرانى"، موضحًا أن المسابقة تهدف إلى التعريف بأساسيات كيفية منع حدوث الهجمات السيبرانية على المستوى الفردى والوعى بكيفية تجنبها، مشيرًا إلى تقديم جائزة مميزة للفائز الأول.

وأوضح الدكتور هشام فاروق أن مسابقة مخرجات التحول الرقمى لحملة درجتى الماجستير والدكتوراه؛ تهدف إلى تشجيع البحث العلمى فى مصر، وربط الأبحاث العلمية الأكاديمية لشباب الباحثين المصريين بالمجتمع، وتشجيع الشباب على البحث العلمى والابتكار، وتوصيل الأفكار الجديدة للمستثمرين لتبنى وتطبيق أفضلها، وتعزيز دور الوزارة عن طريق الاتصال المباشر بشباب الباحثين ودعمهم، وتشترط المسابقة فى المتقدمين من شباب الباحثين المصريين الحصول على درجتى الماجستير أو الدكتوراه لأخر عامين ماضيين فقط فى مجال التحول الرقمى، وسيتم فى هذه المسابقة اختيار أفضل رسالة ماجستير أو دكتوراه ممنوحة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وغيرها فى مجال التحول الرقمى متضمنة مشروعًا يمكن تطبيقه فعليًا فى المجتمع، على أن تكون الجائزة الأولى 35 ألف جنيه، والثانية 25 ألف جنيه، والثالثة 15 ألف جنيه.

ولفت مساعد الوزير للتحول الرقمى إلى مشاركة الوزارة أيضًا فى بطولة الألعاب الإلكترونية الجامعية؛ والتى تهدف إلى استعراض التقنية الجديدة فى تصميم عوالم افتراضية باستخدامات حلول مايكروسوفت للألعاب التعليمية Minecraft من خلال أنشطة تفاعلية مع الحاضرين؛ لإنتاج عالم افتراضى بسيط لأحد الجامعات الذكية، حيث سيتم تقديم جائزة مميزة للفائز الأول.

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة إلى مشاركة وزارة التعليم العالى فى مسابقة الابتكار الجامعية، وتتيح المسابقة لفرق الطلاب الذين قاموا بتطوير النماذج الأولية Prototypes فى كل المجالات فرصة التنافس على جوائز للمساعدة فى تطوير الخطوة التالية من المشروع، مضيفًا أن المسابقة مفتوحة لكافة الجامعات، وتشترط المسابقة أن يكون الطلاب المصريين فقط هم من قاموا بتطوير المشروع، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، والثانية 35 ألف جنيه، والثالثة 15 ألف جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أن المسابقات تشمل مسابقة المشاريع الناشئة، ومن معايير التحكيم فى تلك المسابقة: الابتكار، قابلية التوسع، الاستدامة المالية والفنية، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 50 ألف جنيه، والثانية 35 ألف جنيه، والثالثة 15 ألف جنيه.

وتابع المتحدث الرسمى بمشاركة الوزارة فى مسابقة تطوير الألعاب المصرية؛ بهدف التنافس وعرض قدرات الطلاب الإبداعية والمبتكرة فى مجال تصميم وتطوير الألعاب، على أن تُراجع جميع الألعاب المقدمة للمسابقة على الأقل من اثنين من الأساتذة الأكاديميين أو المتخصصين فى مجال صناعة الألعاب، مضيفًا فوز المشاريع المستحقة بجوائز قيمة لتطوير ألعابهم لاحقًا وعرضها فى جناح الألعاب فى معرض Cairo ICT 2022، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 35 ألف جنيه، والثانية 25 ألف جنيه، والثالثة 15 ألف جنيه.

جدير بالذكر، أن مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT يقام منذ عام 1996، وحظى بشرف رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السبعة أعوام الماضية، ويعد من أبرز ملتقيات التكنولوجيا فى الشرق الأوسط وإفريقيا منذ إطلاقه.