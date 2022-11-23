شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تدعم جهود تعميم مشروعات "برنامج تنمية الصعيد" بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرا من الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حول نتائج زيارة المتابعة والدعم الفنى بالبرنامج لمحافظة الفيوم.

وأشار التقرير إلى أن الزيارة جاءت فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تم تطبيقها بنجاح فى محافظات سوهاج وقنا وساهمت فى تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظتين وجارى تطبيقها فى محافظات المنيا وأسيوط ، وضمن أنشطة برنامج الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية الذى ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والإتحاد الأوروبى ويستهدف توطين الممارسات الجيدة للإدارة المحلية فى باقى محافظات الصعيد (الفيوم، بنى سويف، الأقصر ، اسوان ) .

وأوضح التقرير، بحسب بيان للوزارة اليوم، أن الزيارة استهدفت دعم محافظة الفيوم فى تنفيذ النماذج المطورة للأسواق المحلية، من خلال تطبيق الدليل التخطيطى الأسواق الذى انتجه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتم اعتماده والتوجيه نحو تعميمه من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تطبيق منهجية اجراءات التخطيط التشاركى لمشروعات الإدارة المحلية التى اثبتت نجاحها فى سوهاج وقنا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل على تحقيق أهداف التنمية المتكاملة فضلاً عن البدء فى تعميم تطبيق نماذج متطورة لنظم عمل الإدارة المحلية قام البرنامج بتصميمها وتنفيذها، بشهادة عدد من المؤسسات الدولية بنجاح البرنامج فى إحداث تغيير شامل فى ملامح الوضع التنموى اقتصاديا واجتماعيا لدفع عجلة التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، واعتباره نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن خطة تعميم ممارسات البرنامج والتى كلفت القيادة السياسية نحو تنفيذها، تتضمن 7 مجالات رئيسية وهى التخطيط المحلى المتكامل، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، الممارسات المطورة فى تنفيذ ومتابعة المشروعات، وإدارة الأصول وربطها بالصيانة والتشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية والآليات المؤسسية وإعداد الموازنة وفق مؤشرات الأداء والتقدم المحرز بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى أن فريق التنمية المحلية التقى مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فى حضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، وترأس وفد وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، ومدير برنامج الدعم الفنى للوزارة، وبمشاركة الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وممثلى فريق برامج الدعم الفنى والتنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد الدكتور أحمد الأنصارى على أهمية الممارسات التى ارساها برنامج تنمية الصعيد فى سوهاج وتأثيرها المباشر على تعظيم استفادة المحافظتين من الاستثمارات الكبيرة التى ضختها مبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة، وابدى تطلعه لاستفادة محافظة الفيوم من هذه الممارسات بما يخدم ويعزز ويضمن استدامة ما تشهده المحافظة من استثمارات تنموية غير مسبوقة اهمها استثمارات تقدر بحوالى 15 مليار جنيه بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وشهدت الزيارة عقد جلسة نقاش موسعة مع القيادات التنفيذية وممثلى الغرفة التجارية والتجار وقيادات جهاز مدينة الفيوم الجديدة، وزيارات ميدانية لمواقع الأسواق المقترحة فى الفيوم فضلا عن تفقد سوق الجملة القائم والذى تسعى المحافظة لنقله لتنظيم وتطوير خدمات الأسواق وسلاسل الامداد المتعلقة بها وتعظيم القيمة المضافة منها.