نائب رئيس اتحاد العمال يفتتح الدورة التثقيفية الثانية للجان الخدمات الإدارية

القاهرة - سامية سيد - افتتح هشام فاروق المهيرى نائب رئيس أتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية الدورة التثقيفية الثانية للجان النقابية للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والمقامة بالمركز الثقافى التعاونى بالمهندسين بالجيزة فى الفترة من 19حتى 29 نوفمبر الحالى.

وبدء هشام المهيرى كلمته بالترحيب بالزملاء أعضاء اللجان النقابية مؤكدا على أن تنظيم النقابه العامه للخدمات الإدارية لهذه الدورات التثقيفية مع القواعد العمالية تنفيذا لخطة واستراتيجية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتواصل مع اللجان النقابية لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها موضحا بان دور اللجان النقابية العمالية للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والتواصل معهم داخل مواقع العمل والتأكيد على حقوق العامل التأمينية والصحية والسلامة والصحة المهنية.

وأكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بأن النقابة العامة تستمر فى تنظيم فاعليات الدورات التثقيفية للجان النقابية لشرح قانون العمل الجديد وقانون التأمينات ووضع رؤية العمال فى الجمهورية الجديدة وبعث هشام المهيرى نائب رئيس أتحاد عمال مصر ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن عمال مصر تهنئه على نجاح الدولة المصرية فى تنظيم مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ وقدرة مصر وشبابها على التعامل مع الدول المضيفة بكل لغات العالم.