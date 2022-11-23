ندوة تعريفية بميثاق الأخلاق للطالب الجامعى بكلية التكنولوجيا والتعليم حلوان

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة بعنوان التعرف على الميثاق الأخلاقى لحوالى 500 طالب من المراحل المختلفة بالكلية وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وإشراف الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب.

حاضر فى الندوة الدكتور حسام محمد يحيى بهنسى الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية.

وفى بداية الندوة رحب عميد الكلية بالطلاب وقال إن الاهتمام الكبير بتنظيم الندوات الطلابية هدفه المساهمه فى إكساب الخبرات وتبادل المعرفة وتنمية المهارات، مضيفًا أن الالتزام بالمواثيق الأخلاقية يكون بمثابة دليل يسترشد به الجميع وهو ما يساهم بدوره فى الرقى بالمجتمع، ويحافظ على الالتزام والتطور.

وتطرق الحديث خلال الندوة إلى نظام الكلية والدراسة فيها موضحًا أن الكلية يوجد بها دكاترة متميزين على مستوى الكليات فمعظم دكاترة الكلية تعلموا بالخارج ولهم خبراتهم وثقافاتهم الذى لابد للطالب أن يكتسبها لكى ينجح فى حياته ويرتقى بمستواه التعليمى والاجتماعى وقال أن الكلية بأكملها فى خدمة الطالب الجامعي.

وأضاف أن الكلية تسعى نحو توفير جميع الإجراءات التى تضمن للطلاب تحقيق أقصى استفادة داخل الكلية بالإضافة إلى توفير الأنشطة المختلفة وأنه يجب على الطالب الاعتزاز بنفسه وبقدراته وبالكلية التى ينتمى إليها وأن يكون على مستوى عالى من المسئولية التى تقع على عاتقه تجاه نفسه وكليته ومجتمعه وأن يتعامل بشرف ونزاهة فى كافة الأمور التى تواجهه مهما كانت العقبات لكى يرتقى بنفسه ويحقق ذاته.

وتضمنت الندوة الحديث عن معنى الدولة ومعنى السلوك وقال الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب أن الطالب لديه حقوق وعليه واجبات لابد أن يلتزم بها لكى يكون متميز فى المجتمع ويرتقى بنفسه وأسرته وأن الكل موجود لخدمة الطلاب فعليهم بالالتزام بالقواعد والقوانين بما يكفل المحافظة على شرف المهنة والهوية المصرية فلابد للطالب أن يضع لنفسه خطة أخلاقية يتبعها لكى يكون قادر على مواجهة التحديات بصورة صحيحة.

كما شرح المحاضر الدكتور حسام بهنسى بعض النماذج الموجودة فى المجتمع بعرض فيديو توضيحى للطلاب لتوعية الطلاب بما يحدث من حولهم، وأكد على أهمية الالتزام بالقواعد والقوانين المحددة من الدولة وعدم العبث بها حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى أخطار هم فى غنى عنها.