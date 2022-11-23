شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. زيارة المواقع الأثرية والمتاحف مجانًا للمصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح اليوم الأربعاء جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار أبوابها مجانًا أمام جميع المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين وذلك بكافة محافظات الجمهورية وذلك على هامش احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

جاء القرار بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار ويشمل جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ماعدا مقابر كل من الملك توت عنخ آمون، والملك ستي الأول، والملك رمسيس السادس، والملكة نفرتاري بالأقصر، وأهرامات الجيزة من الداخل.

وسبق ونظمت وزارة السياحة والآثار عدة فعاليات بمحافظة الأقصر بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون شملت تنظيم زيارة لمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، وافتتاح وزير السياحة والآثار ومحافظ الأقصر لاستراحة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مُكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وذلك بعد الانتهاء من إعادة ترميمها، بجانب مشاركة الوزير فى المحاضرة الرئيسية للمؤتمر العلمي الذي ينظمه مركز البحوث الأمريكي في مصر لعالم الآثار الدكتور زاهي حواس تحت عنوان" توت عنخ آمون: عائلته ووفاته، ووادي الملوك والملكات بعد رحيل كارتر".

وقال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن كنوز الملك توت عنخ امون التي استحوذت منذ عام 1922 على خيال العالم أثرت على عقول وقلوب الكثيرين في جميع أنحاء العالم، حيث تحكي كل قطعة قصة عن حياة أشخاص عاشوا قبل آلاف السنين.

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم نقل كنوز الملك توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير ليتم عرضها كاملة لأول مرة به بعد افتتاحه، مشيراً إلى أن هذه الكنوز قد جابت العالم وأبرزت روعة مصر القديمة مما أعطى لهم لمحة عما يمكنهم رؤيته عند زيارتهم لمصر، فالملك توت عنخ آمون أصبح اسطورة وسفيراً عالمياً لمصر.