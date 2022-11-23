شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ميلاد هلال شهر جمادى الأولى 1444هـ وفلكياً الجمعـة 25 نوفمبر أول أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فأن هلال شهر جمادى الأولى سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 58 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الخميس 30 من ربيع الآخـر1444هـ الموافق 24/11/2022م (اليوم التالي للرؤية).

وفي يوم الرؤية اليوم الأربعاء 29 من ربيع الآخـر1444هـ الموافق 23/11/2022م يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 26 دقيقة في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (25– 27 دقيقة).

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (18- 35 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الخميس 24/11/2022 م هو المتمم لشهـر ربيـع الآخر 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر جمادى الأولى 1444هـ فلكياً يوم الجمعـة 25/11/2022م.