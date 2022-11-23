التعليم: أسئلة امتحان شهر نوفمبر فيما درسه الطالب خلال الشهر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارات التعليمية بأن تكون أسئلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل فيما درس الطالب خلال شهر نوفمبر فى المواد الدراسية المختلفة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية؛ لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثانى الثانوى العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التى أعدها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وإعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية - وفق النظام الجديد فى كل التخصصات - على صياغة المفردات الاختبارية، والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وعلى آلية وضع الأسئلة ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا صحة لإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل وتعديل البابل شيت، موضحة أن امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل قائم ولم يتم إلغائه، كما أعلنت المديريات التعليمية جداول الامتحانات.