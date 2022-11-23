الأرصاد: توقعات بأمطار رعدية مساء على حلايب وشلاتين ومرسى علم

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة قبل بداية حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى من المتوقع أن تتعرض لها البلاد بداية من غدا الخميس.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يبدأ من اليوم عودة فرص الأمطار، حيث تتعرض البلاد لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة

كما تتعرض البلاد اليوم لأمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم فترات متقطعة

و يشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.