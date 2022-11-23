شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: بروتوكول علاج الفيروس المخلوى يحقق نسب شفاء عالية ويتعافى به الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الفيروس المخلوى لا يرتقى لمستوى الجائحة مثل كورونا، وإصاباته بين بسيطة إلى متوسطة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البروتوكول العلاجى الذى يتم تطبيقه يحقق نسب الشفاء بنسب عالية للغاية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن جميع المستشفيات تقدم الخدمات الطبية المتعلقة بفيروس المخلوى بالمجان. وتابع: "هناك رصد دقيق لكل الأمراض الفيروسية، خاصة المتعلقة بالجهاز التنفسى وفى فصل الشتاء، وأضاف أن الوزارة توفر كافة الأدوية للعلاج.