شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تشغيل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل أعمال تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددى السريع، على الطريق الدائرى، ضمن مشروعات تحسين النقل فى مصر وتقليل التلوث، ويتم تنفيذه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومن المقرر أن يعمل على مدار الساعة بعد تشغيله بالطريق الدائرى.

ومن المقرر أن يتم تشغيل الأتوبيس الترددى على مراحل، حيث تعمل أول مرحلة بنطاق تطوير المرحلة الأولى لتوسعة الطريق الدائرى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ الـ 30 محطة للأتوبيس الترددى فى يناير المقبل، وسيتم تشغيل المرحلة الأولى للاتوبيس الترددى فى الـ76 كم من المرحلة الأولى للطريق الدائرى.

أما المرحلة الثانية فسيتم تشغيلها فى 30 / 6 القادم بعد تنفيذ التوسعة فى أماكن المحطات بالمرحلة الثانية لتطوير الطريق الدائرى، وسيتم التوسع في استخدام الأتوبيس الترددى فى مراحل أخرى.