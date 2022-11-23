شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات وزارة الرى لاستقبال موسم السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الموارد المائية والرى ، لموسم الأمطار والسيول من خلال عدد من الاجراءات للوقوف على مدى جاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، وسُبل الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف خلال الموسم الحالي ، و منشآت الحماية من اخطار السيول وتطهير مخرات السيول .

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم الاستعدادات

1- رفع درجة الجاهزية بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا والتوسع والمياه الجوفية بالمحافظات لضمان المتابعة المستمرة لشبكة الترع والمصارف والحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، وضمان جاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ ، وجاهزية منشآت الحماية من السيول ومتابعة تطهير مخرات السيول.

2- اتخاذ إجراءات التعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة بإجراءات بعيدة المدى وأخرى موسمية وإجراءات إستباقية.

3- تشتمل الاجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء 1400 منشأ للحماية بمختلف المحافظات ، والتى وفرت الحماية للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

3- الاجراءات الموسمية تتمثل فى المرور الدورى على مخرات السيول والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها ، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

4- رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام و توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

5-تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.