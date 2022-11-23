شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة: 20 درجة لامتحانات الميد تيرم وإعلان النتائج نهاية الفصل الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، انتظام الامتحانات الميد تيرم بالكلية منذ بداية الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أنها تعقد حضوريا بالكلية فى أوقات المحاضرات، ولا تعقد بنظام الاونلاين.

وقال الدكتور أحمد رجب فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن تم تفويض استاذ المادة فى وضع امتحانات الميد تيرم ولكن الاختبارات تعقد بنظام البابل شيت والأسئلة المثالية القصيرة فى ورقة منفصلة، مؤكدا انتظام اعمال التصحيح والرصد اول بأول.

وتابع عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه تم تخصيص 20 درجة لامتحانات الميد تيرم من إجمالى الدرجات المخصصة للمادة بواقع 100 درجة، موضحا أن إعلان نتيجة امتحانات سيكون مع إعلان نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسة الأول.