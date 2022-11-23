شكرا لقرائتكم خبر عن للأئمة والواعظات.. شروط ومعايير مسابقة الأوقاف للتميز فى دروس المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة تميز للأئمة والواعظات المتميزين في برنامج "الدروس المنهجية"، وذلك من خلال تقارير المتابعة الميدانية الواردة من المديريات وإدارات التفتيش المعنية بالديوان العام، وذلك في إطار الاهتمام بالمتابعة والتطوير المستمر لبرامجها الدعوية والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية مكافأة المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد فى تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية يوضح شروط ومعايير مسابقة وزارة الأوقاف لتميز الأئمة:

1. تشمل معايير التقييم في مسابقة التميز عدد المساجد ذات الكثافة الجماهيرية، وجودة الأداء ومخرجات البرنامج، صور النشاط الواردة في هذا الشأن.

2. تشمل المكافأة جميع المتميزين من القائمين على النشاط.

3. من المقرر صرف إثابة جهود غير عادية لمديري المديريات ومعاونيهم الذين أدت مديرياتهم نموذجًا مشرفًا.

4. كما سيتم صرف مكافأة تميز خاصة للأداء الأكثر تميزًا بمجالس الإقراء والإفتاء.

5. يتم إعداد إنجازات شهر نوفمبر وإرسالها للإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة في موعد أقصاه 25 من شهر نوفمبر، ومن كل شهر.

6. يمكن تكرار الإثابة شهريًّا للمتميزين من القائمين على هذه الدروس والقياديين بالمديريات الإقليمية والمشرفين المختصين المكلفين الأكثر تميزًا.