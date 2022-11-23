شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 23/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:42 ص
موعد صلاة العصر 37: 2
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:18
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:52
موعد صلاة الظهر 11:38 م
موعد صلاة العصر 2:32 م
موعد صلاة المغرب 4:53 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:42
وقت صلاة الظهر 11:30
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:50 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:45 ص
موعد صلاة الظهر 11:36 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:17