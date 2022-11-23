شكرا لقرائتكم خبر عن معهد القلب القومي: مشروبات الطاقة تشكل خطورة على حياة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور باسم ظريف، استشاري بمعهد القلب القومي، إن مشروب الطاقة الذي يباع فى المدارس ليست شركة واحد التى تقوم بإنتاجة ولكن هناك اكثر من شركة لانتاج هذا النوع من المشروبات ، حيث أن التركيبات لكل انواع المشروبات للطاقة متقاربة ومنها من يباع فى المدارس وفيه مشكلة لذا منع وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى تداول وبيع هذه المشروبات لطلبة المدارس لخطورتها عليهم .

وأضاف " ظريف " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة " المذاع عى قناة "ETC" اليوم، الثلاثاء، أن هناك شركات تركز فى زيادة ما يسمى بـ "الكفايين" والذي يعمل على زيادة ضربات القلب بشكل كبير ويشكل خطورة بالغة على الطلاب عند تناولة واحيانا يعمل على ارتفاع فى ضغط الدم ، بالاضافة الى وجود كمية كبيرة من السكريات فى المشروب ، بينما هناك مشروبات طاقة قليلة السكر تحت مسمي "دايت" إلى جانب يوجد بعض الاحماض الامانية والمكملات الغذائية .

وتابع :" يوجد 3 مشكلات رئيسية فى مشروبات الطاقة اولهم "الكفايين"، وتأتي مشاكله فى القلب وارتفاع ضغط الدم ويشكل خطورة على الطلبة مع الوقت ودخول الامتحانات ، بالاضافة الى السكر المضاف الى المشروب بكميات كبيرة وتشكل خطورة بالغى على صحة الطلبة من الاصابة بالسكر والسمنىة وزيادة فى الوزن وكثير من المشاكل الصحية للطبلة خاصة وان مصر لديها سمنة مفرطة بين الاطفال والشباب والبنات بشكل كبيرة ".

وأكمل:" الجز الثالث الذي يشكل خطورة على حياة الطلبة من تناول مشروب الطاقة بالمدارس ، تتمثل فى بعض الفيتمينات والاحماض الأمينية ، حيث او حدث افراط فى تناول كميات كبيرة فى مشروب الطاقة في اليوم فهذا نتخطي احتياجنا اليومى من هذه العناصر ويمكن يؤدى الى مشاكل صحية كبيرة على الطلبة ولابد الابتعاد عن تلك المشروبات ونعود الى المشروبات الطبيعية مثل الشاى واليانسون والقهوة ولكن بتقنين وليس بإفراط ".