شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: منع بيع مشروبات الطاقة في أي منفذ من منافذ المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادى زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك رصد لأى شكاوى تمس طلاب أي مدرسة، حيث الرصد مستمر يوميا لدعم طلاب المدارس.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أنه في إطار الرصد منذ عدة أيام رصدنا بعض الشكاوى من وجود مشروبات الطاقة في بعض المدارس، وتناول طلاب في سن صغير في المرحلة الإعدادية مثل هذه المشروبات مجهولة المصدر.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: بالعرض على وزير التعليم وجه بمراجعة كل منافذ البيع المخصصة للمنتجات في المدارس لخلوها من مشروبات الطاقة، ومنع بيع هذه المشروبات في أي منفذ من منافذ المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الأزمة أن الطلاب قد يحصلون على تلك المشروبات من خارج منافذ المدرسة.