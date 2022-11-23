شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 65 ألف طن زيت طعام.. والمخزون يكفى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 65 ألفا و750 طن زيت خام صب مستورد بالدولار، منها كمية 35 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و30 ألف طن زيت عباد خام مستورد في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري لمواجهة جشع التجار وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها الحبس والغرامة المالية.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف أن مخزون الدواجن المجمدة يتجاوز 4.8 أشهر، ويتم طرح كميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كذلك طرح اللحوم الحية والطازجة وكافة السلع الغذائية ، كما توفر الوزارة جميع السلع الغذائية أولا بأول.