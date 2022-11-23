شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 65 ألف طن زيت طعام.. والمخزون يكفى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري لمواجهة جشع التجار وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها الحبس والغرامة المالية.
وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف أن مخزون الدواجن المجمدة يتجاوز 4.8 أشهر، ويتم طرح كميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كذلك طرح اللحوم الحية والطازجة وكافة السلع الغذائية ، كما توفر الوزارة جميع السلع الغذائية أولا بأول.