شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى للانتهاء من جدول أعمال لجان المحور الاقتصادي والاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس الأمناء يعود الي الاجتماع غدا الاربعاء، الساعة الواحدة ظهرا من أجل الانتهاء من جدول أعمال لجان المحور الاقتصادي والاجتماعي واستعراض الأسماء المرشحة للمشاركه في الحوار .

وأضاف نجاد البرعى أن أعضاء مجلس الأمناء قادرون على الانتهاء من الأعمال التحضيريه خلال هذا الاجتماع، أو ربما استلزم الأمر اجتماعا ثانيا، متابعا: "قبيل بدء مؤتمر المناخ كان المجلس قد انتهي من تحديد جدول أعمال لجان المحور السياسي الخمس؛ وهي لجان مهمة للغاية، وأظن أن الحوار سوف يبدأ فعليا قبيل منتصف الشهر القادم؛ على أن تنتهي جلساته خلال شهر مارس القادم لترفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية، واتطلع بشكل شخصي إلى أعمال هذا الحوار باعتباره طريقا لفتح المجال العام، اعرف صعوبته، اعرف المخاوف التي تنتاب الأطراف من نتائجه، اعرف حجم الضغوط التي سيجري فيها، ولكنني اعول بشكل حقيقي علي نوايا المشاركين التي تهدف في النهايه إلى بناء مساحات مشتركه بين الفواعل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد".