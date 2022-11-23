شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منى عبد الغنى عبر برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، عن التبرع بأعضائها بعد الوفاة، معقبة: "كان نفسى أعمل الفكرة دى، ولكن تيسيرها فى الوقت الحالى سهل من الموضوع.. من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا.. وبعد ما تطلع الروح خلاص كده والأعضاء ممكن تفيد ناس تانى".

وأضافت الإعلامية منى عبد الغنى: "لابد من توضيح الشخص المتبرع أن من ضمن وصيته التبرع بالأعضاء.. وأنا قولت على الهواء هتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لمساعدة الناس".

من جانبها، قالت الإعلامية هبة الأباصيرى خلال البرنامج: "وزارة الصحة والسكان أكدت أنه هيكون هناك توفير لنموذج التبرع بالأعضاء فى منطقة العلاج الحر بمديريات الصحة بجميع المحافظات، وأى مواطن ممكن يوقع النموذج دون الذهاب للشهر العقارى، ودار الإفتاء أصدرت دعمها لقرار التبرع".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة صادرة عنها رسميا، حيث تقوم الوزارة بتوثيقها وتسليم المتبرع كارنيه التبرع سارى العمل فى أى مستشفى.