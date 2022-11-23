رسالة ماجستير تناقش تجدد الفقه الإسلامى فى التعامل مع الجرائم الإلكترونية المستحدثة

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القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث خالد أحمد على علم الدين، على درجة الماجستير من معهد الدراسات العربية والإسلامية التابع للمجلس الأعلى للجامعات، بدرجة امتياز، وذلك بعد مناقشة رسالته التى جاءت تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية المستحدثة فى الفقه الإسلامى"، وذلك فى رسالة هى الأولى من نوعها تبرهن على قدرة الفقه الإسلامى على التجدد والتعامل مع متغيرات الزمان والمكان ومجاراة المستحدث.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد على محجوب، أستاذ الشريعة الإسلامية ووزير الأوقاف الأسبق، والدكتور عبدالمنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية، ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية والمستشار الدكتور سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسم الهيئة والدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

واستعرض الباحث خلال المناقشة الجرائم التى يتم ارتكابها فى الوقت الحالى عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة بالتزامن مع الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الحديث وكيف كان موقف الفقه الإسلامي مرنا ليبرهن على قدرة التشريع و مرونة الفقة الإسلامي فى مواكبة كل العصور والأزمان وكيف ظهرت عدد من الجرائم الإلكترونية فى الوقت الحالى لم يكن منصوص عليها من قبل ولكن استطاع الفقه تناولها باستفاضة وتحديد رأى الشارع منها، كدراسة مقارنة مع وضع عدد من التوصيات كان من بينها الاستفادة من قدرات الشباب فى مجال الإنترنت فى عمل نافع يفيد المجتمع وحث المؤسسات التعليمية على تقوية الوازع الديني لدى الشباب.

وفى نهاية المناقشة أشادت لجنة المناقشة بالرسالة، والنتائج التي طرحها الباحث، ومدى إثرائها للمكتبة العلمية، وقررت اللجنة منح الباحث خالد أحمد علم الدين درجة الماجستير بامتياز.

جاء ذلك بحضور أسرة الباحث و الشيخ محمد زكى، رئيس مجمع البحوث الإسلامية الأسبق والدكتور حسن إبراهيم يحيى وكيل هيئة كبار العلماء، والدكتور حسام شاكر المنسق الرسمى لجامعة الأزهر والدكتور أحمد عبد العزيز.