شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يستقبل وفدا من اتحاد عمال القطاع الخاص بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يأتى هذا اللقاء على هامش مشاركة وفد اتحاد عمال القطاع الخاص الكندي بمؤتمر المناخ cop27 و الذى استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي.

جاء ذلك بحضور عماد حمدى امين العلاقات الدولية بإتحاد نقابات عمال مصر و رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات و من الجانب الكندى: سارى سارنين، امين الصندوق المساعد للاتحاد الكندى ورئيس نقابة النقل، ورايموند تيبرت امين السلامة والصحة المهنية بالاتحاد الكندى ورئيس نقابة الاتصالات.

استعرض جبران، خلال الحديث عن اتحاد عمال مصر هذا الاتحاد العربي العريق الذي تأسس عام 1975 من اجل الدفاع عن حقوق العمال فى مصر، والذى يضم فى عضويته العاملين في 27 نقابه عامة، بجانب المؤسسة الثقافية العمالية، والمؤسسه الاجتماعية العمالية إلى جانب الجامعه العمالية وقرية الا حلام بالساحل الشمالي.

واوضح عماد حمدى، امين العلاقات الدولية لاتحاد نقابات عمال مصر، ان هذا اللقاء يأتي في اطار الرؤيه الجديدة نحو الانطلاق في العلاقات الدولية الداعمة لرؤيه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما استعرضت سارى سارنين، امين الصندوق المساعد للاتحاد الكندى الحديث عن اتحاد عمال القطاع الخاص بكندا، انه اكبر اتحاد فى كندا والذى تم تأسيسية عام 2012 کدمج بين عمال السيارات الكنديين والاتصالات والطاقة وعمال الورق، ويضم فى عضويته 315 الف عامل منتسبين في صناعات مختلفه، حيث يضم الاتحاد الكندى العديد من النقابات، وعلي رأسها البترول ،والكيماويات، والمناجم ، والاتصالات، والنقل البرى و الجوى، و صيد الأسماك.

واكد الطرفين خلال اللقاء على ضرورة تبادل الخبرات النقابية، وتبني المواقف الدولية الواحدة والدفاع عن حقوق عمال الطرفين، وايضا دعم التوجه نحو التعاون الاقتصادي بين الطرفين، لان العمل النقابي يتطلب الحفاظ علي مصالح العمل والعمال معا.