شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى افتتاح مؤتمر "التعايش والتسامح وقبول الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اليوم الثلاثاء، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، في افتتاح مؤتمر "التعايش والتسامح وقبول الآخر"، بمكتبة الإسكندرية.

ويقام المؤتمر برعاية الأزهر الشريف، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمؤرخين، وبمشاركة مطرانية الشرقية، والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، وعدد من الكيانات الأكاديمية من مصر، ودول عربية أخرى، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

ويتضمن المؤتمر تقديم عدد من الأبحاث في التاريخ، والمخطوطات، لتقديم أشكال ونماذج التعايش وقبول الآخر والتسامح في المنطقة.

وفي كلمته، تحدث إسحق عن كيفية التآخي والتسامح بين نسيج الوطن، قائلًا: تقبل الآخر يأتي من تقبل الذات، متمنيًا لمجتمعا مستقبل أفضل، يسوده التقبل على المستوي الأسرى والمجتمع بصفة عامة.

وشارك أيضًا عدد من الشخصيات المختلفة، كما تضمن المؤتمر الكلمات المتنوعة من الحضور الكريم حول "التعايش والتسامح في وطن واحد"، انطلاقًا من وثيقة الأخوة الإنسانية، التي دعا إليها قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.