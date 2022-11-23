شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مبادرة ابدأ: المبادرة الذراع الاقتصادى لمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة ياسمين كمال عضو مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، أن الأهداف الرئيسية لمبادرة ابدأ هو توفير فرص العمل وتوطين الصناعات الوطنية وتقليل الفجوة الاستيرادية، لافتا إلى أن هذه المبادرة بمثابة الذراع الاقتصادى لمبادرة حياة كريمة.

وأضافت عضو مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، خلال تصريحات بقناة إكسترا نيوز، أن من أبرز محاور مبادرة ابدأ هو البحث والتطوير والتدريب بهدف تأهيل العمالة المصرية وتوفير البرامج التدريبة بكافة أنحاء الجمهورية.

ولفتت عضو مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، إلى أن المبادرة اعتمدت على عدة محاور من أجل تحقيق هذه الأهداف في مقدمتها محور المشروعات الكبرى بالتعاون مع كبار المستثمرين وتم النجاح بالفعل في إقامة 64 مشروعًا، ومن ضمن المحاور أيضًا محور يتعلق بدعم الصناعات وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة.