شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: مصر وضعت استراتيجية للتوسع في الطاقة النظيفة منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الطاقة النووية تعتبر من الطاقات النظيفة، ولا تتسبب في أي مشكلات للبيئة، وتتماشى مع توجهات الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، كما أنها تخدم أهداف التنمية المستدامة، وهي توسع كبير في مصادر الطاقة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "وزير الكهرباء أوضح أنه منذ عام 2015 كان هناك استراتيجية في التوسع في الطاقة، من خلال الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، بخلاف الطاقة الأحفورية التي تؤثر بالسلب على البيئة".

وقال: "نسير في خطوات جيدة فيما يتعلق بمشروع الضبعة، وكما أكد وزير الكهرباء أنه تم الحصول على إذن الإنشاء قبل موعده المقرر بشهرين كاملين، وهو تأكيد على مدى الجدية من جميع الجوانب".