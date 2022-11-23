وزير العدل: الوعى من أهم القضايا والقوانين تنظم العلاقة بين المؤسسات والأفراد

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى مساء اليوم الثلاثاء رابع جلسات الاستماع عن (قضية الوعي) للمساهمة فى رفع الوعى بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزيــر العـدل، والمستشار علاء الدين فؤاد مستشار وزير المجالس النيابية.

بداية الجلسة رحب النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، بوزير العدل المستشار عمر مروان، مؤكدا أن الوعى هو ضمان المستقبل وبدون الوعى نفقد الغالى والنفيس.

وأشار إلى أن الجلسة الرابعة لجلسات الاستماع عن قضية الوعى تم تخصصها فى الوعى التشريعي.

وتحدث المستشار عمر مروان وزير العدل عن " الوعى التشريعي" مؤكدا أن قضية الوعى من أهم القضايا، مشيرا إلى أن كلمة وعى تعنى الإدراك العميق للشيء، وان التشريع هو القواعد العامة التى تنظم الحقوق والواجبات للمجتمع.

وأشار إلى أن التشريعات هى الدستور ثم القانون ثم القرارات، مشيرا إلى أن التشريعات تتطور وفقا لتطور البيئة، مؤكدا أنه لا يوجد تشريع ثابت.

وسرد وزير العدل المستشار عمر مروان تفاصيل مراحل إصدار التشريعات والقوانين قبل أن يتم إرسالها إلى مجلس النواب، موضحا أنه يتم مقارنة التشريع بغيره كما يتم قياس أثر صدوره وأخيرا صياغة التشريع.

وأشار إلى أن هناك نظرات سلبية من المجتمعات عند صدور القوانين وأن المجتمع يعتبر ذلك نوعا من التقيد، مضيفا: حال توفر الوعى التشريعى لدى المواطنين سيكون هناك نظرات إيجابية عند صدور القوانين".