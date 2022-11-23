شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نحترم الزواج الإنجيلى ونعتز بالعلاقة المتأصلة بالمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الثلاثاء، الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل".

وذكرت الطائفة الإنجيلية في بيان لها أن قداسة البابا تواضروس الثانى أكد رفضه التام لأى تصريحات تتعلق بقضايا الزواج الإنجيلى، ولا يتم الإلتفات إلى أى تصريحات غير الصادرة من قداسته أو مكتبه، كما أفاد قداسته بأنه لن يكتفى بمساءلة الإيبارشية للقمص، بل سيقوم بمساءلته بنفسه.

وأكد قداسة البابا على احترامه وتقديره للزواج بالكنيسة الإنجيلية، واعتزازه بالعلاقة المتأصلة بالمحبة مع الطائفة الإنجيلية.