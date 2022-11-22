التنظيم والإدارة: إعادة تكليف 476 ألفا بالجهاز الإدارى للدولة منذ 2018 حتى الآن

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من موضوعات تخص تكليف واعادة تكليف عدد 476088 بالجهاز الإدارى للدولة منذ ديسمبر 2018 حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم.

أضاف الشيخ، أنه تم دراسة احتياجات القطاع الطبى فى مصر بما فيها الهيئات الصحية كما تم حصر لكافة احتياجات مرفق الاسعاف.

واستطرد رئيس جهاز التنظيم والإدارة أنه يخطئ من يعتقد أن هناك علاقة تصادمية بين المواطن وحكومته.