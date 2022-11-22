شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. انخفاض الحرارة وشبورة على الطرق وأمطار بالسواحل الشمالية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء سيشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقسا خريفيا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالي

- تتوقع الأرصاد غدا طقسا خريفيا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- مائلا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وحارا على جنوب الصعيد

- مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء



الطقس

- توقعات بوجود شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

- فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وحلايب وشلاتين ومرسى علم