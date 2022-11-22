شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": بناء وصيانة 2000 مدرسة فى المرحلة الأولى للمبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هبة الشرقاوى مدير إدارة التعليم بمبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تهتم بالإنسان المصرى، حيث إن الإنسان هو من سيحافظ على مكتسبات المشروعات التي تمت على الأرض.

وأضافت مدير إدارة التعليم بمبادرة حياة كريمة، خلال تصريحاتها بقناة إكسترا نيوز، أنه تم العمل على محورين فى ملف التعليم، المحور الأول هو البنية، حيث تم بناء العديد من المدارس فى القرى التى كانت محرومة من التعليم وصيانة مدارس، ووصل العدد إلى 2000 مدرسة في المرحلة الأولى.

ولفتت مدير إدارة التعليم بمبادرة حياة كريمة، إلى أنه فى المحور الثانى أطلقنا العديد من المبادرات الخاصة بنشر الوعى والثقافة بمشروعات الدولية وتنمية المجتمع، ونشر ثقافة التعليم الرقمى في قرى الريف المصرى، وتم إطلاق مبادرة "راجعين نتعلم" والتى تستهدف الطلاب الأكثر احتياجا وغير القادرين على دفع المصروفات، وتم توفير 55 ألف خدمة تعليم لعدد 40 ألف طالب في 25 محافظة لدفع المصروفات التعليمية للطلاب الأكثر احتياجا.