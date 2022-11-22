شكرا لقرائتكم خبر عن أمجاد العرب فى المونديال.. غدا فى «الخليج 365» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" أمجاد العرب فى المونديال.. السعودية تكتب التاريخ بفوز مثير على الأرجنتين.. الشهرى والدوسرى يقودان الأخضر للتفوق على ميسى ورفاقه.

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