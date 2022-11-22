شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى: نسعى لنقل مبادرة حياة كريمة لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم وفد رفيع المستوي من الحكومة الكاميرونية يضم ممثلين من مجلس الوزراء ووزارات العلاقات الخارجية والتعليم الاساسي والزراعة والتنمية الريفية والتخطيط الاقتصادي والتنمية الإقليمية وذلك بحضور روسيلا فانيلي نائبة مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة و آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى البرنامج وفد من برنامج الأغذية العالمي بدولة الكاميرون وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وفي بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بالوفد الكاميروني في بلدهم الثاني مصر ، وقدم الوزير الشكر لوفد برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة علي اتاحة الفرصة للقاء الوفد الكاميروني والتواصل مع البلدان الأفريقية الشقيقة لتعزيز وتبادل الخبرات والمبادرات التي تفيد شعوب دول القارة .

وشدد الوزير علي أهمية علاقات التعاون الجيد بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات المتميزة للبرنامج الي المحافظات المصرية .

وأشار اللواء هشام آمنة الي ان العلاقات المصرية الكاميرونية تتميز بأنها وطيدة وتاريخية ومصر تعتز بدولة الكاميرون، معرباً عن أمله في وجود تعاون جاد بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة القليلة القادمة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه عقد مباحثات مع وزيرة التنمية المحلية والإسكان ووزير الغابات بدولة الكاميرون خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ، لافتاً الي ان الفترة الماضية شهدت مباحثات واتصالات بين مصر والكاميرون لتاسيس تعاون اقتصادي واستثماري مصري علي الاراضي الكاميرونية .

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الحكومة المصرية علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بما يحقق التنمية والرخاء للشعوب الأفريقية خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم حالياً والعمل علي فتح آفاق واعدة لتعاون اقتصادي .

وشدد وزير التنمية المحلية علي وجود رغبة مصرية لبدء التعاون وتذليل اي معوقات او تحديات بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض اللواء هشام آمنة العناصر الرئيسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وما تتضمنه من تدخلات تنموية، ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن في ريف مصر، مشيراً إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية من خلال تدخلات تنموية شاملة وتتضمن محور لخلق فرص عمل في المجتمعات المحلية، وفقاً للميزات النسبية التي يتمتع بها كل تجمع ريفي من أجل ضمان استدامة التنمية وتحسين الخدمات وتوفيرها في العديد من القطاعات الهمة التي تهم المواطنين أسوة بما هو موجود في المدن والمراكز الرئيسية بما يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين .

وقال وزير التنمية المحلية ان الدولة المصرية بتوجيهات من فخامة الرئيس السيسي ومتابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ستعمل علي تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوي القارة الأفريقية، خاصة بعد أن تم إطلاقها علي هامش قمة المناخ بشرم الشيخ بالشراكة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والوزارات المعنية.

وأضاف وزير التنمية المحلية ان الحكومة تسعي للتوسع في خطط وبرامج اللامركزية علي أرض المحافظات واعطاء الصلاحيات الي المراكز المحلية.

وخلال اللقاء تم استعراض جهود تطوير العلاقات المصرية الكاميرونية خلال الفترة المقبلة و آخر التطورات الخاصة باستكمال التنسيق للتعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية واستغلال الميزات التنافسية والمواد الطبيعية لكلا البلدين فى بعض القطاعات والتعاون لخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لشعوب القارة.

ومن جانبه أشادت روسيلا فانيلي نائبة مدير المكتب الاقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة بمستوي العلاقات المتميزة التي تربط بين البرنامج ووزارة التنمية المحلية والمحافظات ، واشارت الي حرص البرنامج علي تقديم التجارب الناجحة علي الصعيد الوطني في مصر ونقلها الي الدول الأفريقية بصورة عامة والكاميرون بصورة خاصة وعلي وجه الخصوص في مجالات الزراعة والري والغذاء .

وأكدت علي ان مبادرة "حياة كريمة " مبادرة عظيمة وفريدة من نوعها ورائدة ويسعي البرنامج لنقل تلك التجربة لدول القارة الأفريقية.

ومن جانبه نقل الوفد الكاميروني تحيات وتقدير الرئيس الكاميروني ( بول بيا ) الي الرئيس السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري ، وأكد الوفد علي العلاقات الثنائية الجيدة والوطيدة التي تربط بين مصر والكاميرون في العديد من المجالات ومنها الصحة والاقتصاد .

وأشار الوفد الكاميروني الي حرص جميع الجهات الحكومية في الكاميرون علي استكمال التنسيق والتعاون بين الجانبين وإقامة استثمار للقطاع الخاص المصري وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين بما يساهم في نجاح التعاون المصري الكاميروني والذي سيعود بالنفع علي البلدين وتسهيل اي معوقات او تحديات تواجه الاستثمار المصري .

كما أشار الوفد الكاميروني إلي ان رغبة بلاده في التعرف علي العديد من التجارب التنموية الرائدة التي حققتها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي ونقل تلك التجارب التي حققتها والطفرات التنموية والاقتصادية الكبيرة الي الكاميرون وعلي رأسها المبادرة الملهمة " حياة كريمة " وجهود مصر في توفير الامن الغذائي لابناء الشعب المصري .

وأوضح الوفد الكاميروني انه التقي مع عدد من المسئولين والخبراء المصريين في العديد من الوزارات وسيقوموا بزيارة العديد من المحافظات المصرية للتعرف علي بعض التجارب الناجحة في العديد من المجالات .