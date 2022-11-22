شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنظم ورشة عمل لمناقشة إطار مفاهيم التربية السكانية والصحة الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ممثلة فى الإدارة المركزية لتطوير المناهج، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لعرض الصورة النهائية من إطار مفاهيم التربية السكانية والصحة الإنجابية.

حضر الورشة الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للتعاون الدولى، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة مها موافى ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكد الدكتور أكرم حسن على اهتمام وزارة التربية والتعليم بتضمين مفاهيم السكان والصحة باعتبارهما من القضايا المهمة التى تمس المجتمع كله بجميع فئاته، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تناول القضايا بفكر جديد يقوم على الاستدامة، وتم ترجمة ذلك من خلال دمج المفاهيم والقضايا المجتمعية فى المناهج، حيث إن وزارة التربية والتعليم تخاطب شريحة عريضة من المجتمع تصل إلى 25%، كما أن أطفال اليوم هم ركيزة مجتمع الغد وبالتالي فإن المحافظة على صحتهم من أهم المنطلقات الضرورية لمستقبل بلدنا.

وأوضح أنه انطلاقًا من إيمان وزارة التربية والتعليم ممثلة فى الإدارة المركزية لتطوير المناهج فإن الاستثمار فى صحة المتعلمين هو أحد أسس تطوير التعليم وهو هدف رئيس لخطط تطوير المناهج ويقتضي ذلك منا صياغة سياسات تعليمية وتدريبية وصحية تهدف إلى تحسين خصائص السكان الصحية والاقتصادية كي تصبح قوة محركة للتنمية الاقتصادية المطلوبة.

وأكد الدكتور أكرم حسن أن لهذا الهدف قامت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن مفاهيم السكان والصحة الإنجابية ودمجها فى المناهج والأنشطة التعليمية، ووضع إطار لمفاهيم السكان والصحة الإنجابية لتضمينها فى المناهج والأنشطة التربوية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.