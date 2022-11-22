شكرا لقرائتكم خبر عن بعلم مصر وعود ومسرحية وجلباب.. مدارس هارفرد تحتفل بالتراث العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعظيما لدور التراث العربي والمصرى الأصيل، احتفلت مدارس هارفرد مصر للغات بمدينة نصر بالفائزين في مسابقة التراث العربي، كما وزعت شهادت تقدير على الفائزين، وسط أجواء من الأغاني الوطنية ورفع علم مصر.

وقدم طلاب المدارس خلال الحفل مجموعة من الفقرات التراثية التي أحيت التراث العربي الأصيل منها فقرات في إلقاء الشعر، والخطابة، والتمثيل المسرحي المستوحى من مسرحية لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، إضافة إلى العزف على العود والغناء الجماعي.

حضر الحفل طارق عثمان رئيس مجلس إدارة مدارس هارفرد، وأحمد شعبان مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، ومجموعة متميزة من الإدارة التعليمية، وهانم عليان مديرة المدرسة، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، تم الاحتفال بالفائزين في مسابقة التراث العربي وتوزيع شهادات التقدير.