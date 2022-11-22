شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى ضحايا زلزال إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجَّه الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم بخالص العزاء والمواساة إلى جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعبًا في ضحايا الهزة الأرضية، التى أسفرت عن وفاة 268 قتيلًا حتى الآن وإصابة العشرات.

كما توجَّه بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا، وأن يحفظ أوطاننا جميعًا من كل شر.