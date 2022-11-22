شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف الخدمات العلاجية المقدمة للمصابين بالإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها الوزارة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرى المسبب للإيدز مشيرة إلى أن الخدمات تتضمن الفحص والمشورة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرى حيث يتم عمل الفحص المعملى فى سرية تامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن الخدمات تتضمن الدعم الاجتماعى المتكامل للمصابين بالفيروس وذويهم بالاضافة إلى الرعاية الإكلينيكية للمصابين بالفيروس مع تقديم العلاج مجانا من خلال مراكز العلاج بمستشفيات الحميات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الاستفسار عن كافة الخدمات عبر الخط الساخن 0233152802 أو 08007008000 أو 0233152801.

و أوضحت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، أن مصر تعد من أوائل دول المنطقة التى تقوم على توفير أدوية مرض فيروس نقص المناعة البشرى للمصابين، بأحدث الخطوط العلاجية، لتوفير العلاج مجانا للمصابين، مشيرة إلى أن هذه الفعالية، ناقشت خطة الدولة للتوسع فى برامج الدعم النفسى للمرضى المتعايشين مع الفيروس، كما ناقشت الآليات المحددة للقضاء على الوصم والتمييز خلال الفترات المقبلة.



وتابعت "هبة" أن البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز يقوم بتنسيق العمل بين جميع الهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال الإيدز بمصر، لضمان عدم الإزدوجية والالتزام والاتساق مع إطار العمل الوطنى واللوائح والقوانين المنظمة للقضاء على هذا الفيروس.