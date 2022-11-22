شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة متاح للمصريين فقط حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة للمصريين فقط مشيرا إلى أن المصريين هم من لهم حق توقيع الإقرار أو النموذج الخاص بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365": "لازلنا نستكمل بناء قاعد بيانات زراعة الأعضاء البشرية مضيفا أن مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هامة لكثير من المرضى الذين يعانون من فشل فى بعض أعضائهم".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة صادرة عنها رسميا، حيث تقوم الوزارة بتوثيقها وتسليم المتبرع كارنيه التبرع سارى العمل فى أى مستشفى.

ووفقا لمصادر وزارة الصحة والسكان، سيتم توفير النموذج فى إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة بالمحافظات لكن لم يحدد المعاد أو المكان بشكل نهائى، ويمكن لجميع المواطنين توقيع نموذج التبرع فى أى وقت دون اللجوء للشهر العقارى.

وجاء نص النموذج، كالتالى:

أوصى أنا — مصرى الجنسية بالتبرع بعد وفاتى بأعضاء جسدى وأنسجته وأى جزء منهم يمكن زراعته مستقبلا وفقا للتقدم العلمى للمحافظة على حياة شخص مصرى الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، وتم تحرير هذا بإرادة حرة مستنيرة لايشوبها غلط أو تدليس وأقر بأنه لا يجوز من ورثتى الحصول على أى منفعة أو المطالبة بأى مقابل مادى أو عينى جراء تنفيذ هذة الوصية.